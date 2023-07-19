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Körfez turunda 3'üncü durak: Erdoğan, BAE'de törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi törenle karşılandı.

Körfez turunda 3'üncü durak: Erdoğan, BAE'de törenle karşılandı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. 

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Körfez turunda 3'üncü durak: Erdoğan, BAE'de törenle karşılandı - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. 

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Körfez turunda 3'üncü durak: Erdoğan, BAE'de törenle karşılandı - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. 

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Körfez turunda 3'üncü durak: Erdoğan, BAE'de törenle karşılandı - Resim: 4

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. 

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