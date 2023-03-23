Korku dolu anlar: Çıplak bir şekilde uzandıktan sonra iki dev yılanı üzerine yatırdı...
Yılan masajı yaptıran 23 yaşındaki Maegan Anie, o görüntülerle herkesi hayrete düşürdü.
Yılan masajı yaptırdığı görüntülerle milyonları dehşete düşüren 23 yaşındaki Maegan Aniel, aslında bunu yılan korkusunu yenmek için yaptığını açıkladı. Bu kararının ardından bir boğucu yılan türü olan iki devasa Burma pitonunun vücudunun üzerine inip kıvranmasına izin verdi.
Yılan masajı ise, Filipinler'de yapılan ağır ve zehirsiz yılanların hastanın üzerinde kıvranması için kaldırıldığı bir masajdır. Yılanların hareketiyle ve ağırlığıyla birlikte yaşanan his masaja benzer bir rahatlama sağlar.
Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan yılanlarla yapılan bu masaj, son dönemde popüler olsa da yeni bir keşif değil. Özellikle Filipinler ve Endonezya'da cesur olan kişilere yapılan bir masaj olarak türüydü.
New York Post, oradan en azından Brezilya, Rusya, İsrail ve İngiltere'ye yayıldıklarını söylüyor. Aniel, Filipinler'de Aklan'daki Kalibo Devekuşu Çiftliği'nde kendi masajını yaptı.