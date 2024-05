Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı

Olay, önceki gün Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert T. ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun’a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun’un başına ve ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.