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Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı

Tokat'ta alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşürken o anlar kameralara yansıdı.

Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı - Resim: 1
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Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı - Resim: 2

Tokat'ın Erbaa ilçesinde alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirilen keserli saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı - Resim: 3

Olay, önceki gün Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert T. ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun’a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun’un başına ve ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Korku dolu anlar: Keserli saldırı kameralara yansıdı - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.

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