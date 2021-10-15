Korku dolu anlar! TIR alev topuna döndü
Sivas'ta, seyir halindeki TIR'ın motor kısmı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sultan Şehir Bulvarında meydana geldi.
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Gazi K.'nin kullandığı TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.
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Durumu fark eden sürücü, aracı park ederek, terk etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen TIR'da hasar oluştu.
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