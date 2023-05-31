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  4. Korku dolu anlar: Yakaladığı yılan bileğini böyle ısırdı!

Korku dolu anlar: Yakaladığı yılan bileğini böyle ısırdı!

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki ormanda yaşanan yılan saldırısı görenleri hayrete düşürdü.

Korku dolu anlar: Yakaladığı yılan bileğini böyle ısırdı! - Resim: 1

32 yaşındaki yılan uzmanı Kane Durrant, pitonu elinde tuttuğu sırada beklemediği saldırıyla karşılaştı.

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Korku dolu anlar: Yakaladığı yılan bileğini böyle ısırdı! - Resim: 2

Yılanın kopardığı atardamar, doktorların erken müdahalesi sonucu kurtarıldı.

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Korku dolu anlar: Yakaladığı yılan bileğini böyle ısırdı! - Resim: 3

Kane yaşadığı acı dolu anları ise şöyle anlattı;

"Yılan bulunduğum şantiyede trafiği engelliyordu, bu yüzden yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmak için onu nazikçe aldım. Bileğimi ısırdığında tam serbest bırakmak üzereydim."

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Korku dolu anlar: Yakaladığı yılan bileğini böyle ısırdı! - Resim: 4

Talihsiz adam, yılandan kurtulduğunda, kolunun bıçak gibi kesildiğini farketti. Kane, 'Sonra başının arkasından tutup bıraktığında kolumu ve içinde bulunduğu durumu gördüm. Arterin dışarı çıktığını görebiliyordum."

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