Korku dolu anlar: Yakaladığı yılan bileğini böyle ısırdı!
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki ormanda yaşanan yılan saldırısı görenleri hayrete düşürdü.
32 yaşındaki yılan uzmanı Kane Durrant, pitonu elinde tuttuğu sırada beklemediği saldırıyla karşılaştı.
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Yılanın kopardığı atardamar, doktorların erken müdahalesi sonucu kurtarıldı.
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Kane yaşadığı acı dolu anları ise şöyle anlattı;
"Yılan bulunduğum şantiyede trafiği engelliyordu, bu yüzden yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmak için onu nazikçe aldım. Bileğimi ısırdığında tam serbest bırakmak üzereydim."
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Talihsiz adam, yılandan kurtulduğunda, kolunun bıçak gibi kesildiğini farketti. Kane, 'Sonra başının arkasından tutup bıraktığında kolumu ve içinde bulunduğu durumu gördüm. Arterin dışarı çıktığını görebiliyordum."
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