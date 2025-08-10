Korku filmi değil gerçek: Sel felaketinde ölü ve kayıp sayısı artıyor

  1. Anasayfa
Çin’in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen selde 15 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. 

Yerleşim yerleri sular altında kaldı. 

Resmi medya, 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin kaybolduğunu aktardı. 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinpinp "tam kapsamlı" kurtarma çalışmaları başlatılması talimatı verdi.

