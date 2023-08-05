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Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu!

Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir bina, su borusunun patlaması sonucu açılan devasa çukurun içine devrildi.

Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! - Resim: 1

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin kuzeyindeki Gustavo A. Madero ilçesinde bir spor salonunun yer aldığı bina, su borusunun patlaması sonucu temeli hasar görerek yolda açılan çukurun içine devrildi. 

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Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! - Resim: 2

Yetkililer, çukurun 29 Temmuz Cumartesi günü oluştuğunu ve çukurun hemen yanında yer alan boks salonu olarak kullanılan binanın tahliye edildiğini açıkladı.

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Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! - Resim: 3

Yaklaşık 8 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde olan çukura yan yatan binada can kaybı ve yaralanan olmadı.

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Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! - Resim: 4

Mexico City yerel yönetiminden uzmanlar, oluşan çukurun şimdilik çevrede yaşayanlar için herhangi bir risk oluşturmadığını açıkladı. 

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