Korku filmi gibi! İnternetten tanıştığı adamın evine gitti ve...
İnternette tanıştığı adamın evine giden 22 yaşındaki genç kadın, salonda karşılaştığı manzara karşısında dehşete kapıldı.
Sosyal medyada 'yourbrat' kullanıcı adıyla aktif olan Amerikalı genç kadın, geçtiğimiz günlerde başına gelen korkunç olayı TikTok'ta paylaşarak gündem oldu.
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22 yaşındaki kadın, 8 ay önce ciddi bir ilişkisi bitince internetteki arkadaşlık uygulamaları üzerinden insanlarla tanışmaya başlamış.
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Genç kadın olayı şu şekilde anlatıyor: Uzun süreli ilişkim sona erince herkes gibi internette insanlarla konuşmaya karar verdim. Sonra o mecrada epey nazik ve tatlı bir adamla tanıştım. Konuşurken çok iyi anlaştık, sonra da görüşmeye karar verdik.
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"Ciddi bir ilişki istemediğimi ona söylediğimde tamam diyerek anlayışla karşıladı, o yüzden bu konuda anlaştığımızı düşünüyordum. Ama belli ki anlaşamamışız."
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