Korku filmi gibi! İnternetten tanıştığı adamın evine gitti ve...

Genç kadın olayı şu şekilde anlatıyor: Uzun süreli ilişkim sona erince herkes gibi internette insanlarla konuşmaya karar verdim. Sonra o mecrada epey nazik ve tatlı bir adamla tanıştım. Konuşurken çok iyi anlaştık, sonra da görüşmeye karar verdik.