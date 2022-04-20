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Korku filmlerini aratmıyor: Bu ormana adım atan intihar ediyor

Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki Aokigahara Ormanı, her yıl binlerce kişinin burada intihar etmesinden dolayı "intihar ormanı" olarak bilniyor.

Korku filmlerini aratmıyor: Bu ormana adım atan intihar ediyor - Resim: 1

Aokigahara Ormanı, Japonya'nın meşhur Fuji Dağı'nın hemen yanı başında bulunan ve uzaktan bakıldığında yeşilin her tonuyla dikkat çeken bir doğal güzellik.

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Korku filmlerini aratmıyor: Bu ormana adım atan intihar ediyor - Resim: 2

Yerli ve yabancı turistler bu ormana Fuji Dağı'nı çeşitli açılardan görmek, dağın fotoğraflarını çekmek ve hazırlanan parkurlarda doğayla iç içe yürüyüş yapmak için geliyor.

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Korku filmlerini aratmıyor: Bu ormana adım atan intihar ediyor - Resim: 3

İnsanlar kendileri için belirlenen rotalardan şaşmamaları gerektiğinin bilincinde. Çünkü inanılmaz sık olan bitki örtüsü kaybolduğunuz an yönünüzü bulmanızı veya sesinizi duyurmanızı imkansızlaştırıyor.

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Korku filmlerini aratmıyor: Bu ormana adım atan intihar ediyor - Resim: 4

Bir de bu rotalardan bilerek çıkan ve ormanın derinliklerine yürüyenler var. Onlara belirlenen parkurlardan çıkma cesaretini veren ise zaten oraya intihar etmek için gitmiş olmaları.

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