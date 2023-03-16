Korkulan oldu! Bir ilimizde daha su kullanımına kısıtlama getirildi

Konuya ilişkin somut çalışmaların yanında çözüme yönelik önlemler hazırladıklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Bu önlem paketimizi belediye encümenimize sunacağız. Bu kapsamda; konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmaması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde mevcut kullanımlar göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto yıkama işletmelerinde su tüketiminin maksimum 20 metreküp bölü ay olarak uygulanması, halı yıkama hamam, tuvalet vb. su tüketimi yüksek olan yerlerde ön ödemeli sayaç takılması, yeraltı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç mecburiyeti, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama, damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile kullanımın minimuma indirilmesi. Alınacak bu kararlar, su kaynağı rezervinin yeterliliğine göre belediye encümenince yeniden değerlendirilmek üzere 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır. Kontrol ve denetimler belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Belediye encümenince su tasarrufuna yönelik olarak alınacak bu kararlara uymayanlar hakkında ‘5326 sayılı kabahatler kanunu’nca cezai işlem yapılacaktır. Bu kararlar Keşan’ın geleceği için alınan kararlardır. Bilmeliyiz ki, evde akan suyun ömrü tasarruf ile uzar. Kaynaklarımızı bilinçli kullanmak adına alacağımız bu basit uygulamalar tasarruf adına önemli tedbirlerdir. Tüm vatandaşlarımızı ve şehrimizin tüm paydaşlarını, suyumuzu korumaya ve yaşam kaynağımız için tasarruflu olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.