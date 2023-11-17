  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek

Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek

Tekirdağ’da son yağışların da fayda etmediği barajların dibindeki ağaçlar ortaya çıktı. Kuraklık böyle devam ederse Tekirdağ’da su sorunu yaşanabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek - Resim: 1

Tekirdağ’da son günlerde etkili olan yağışlar, barajlara fayda etmedi.

1 / 8
Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek - Resim: 2

Barajlardaki sular düşmeye devam ederken, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nın dibindeki ağaç ve çalılıklar ortaya çıktı. 

2 / 8
Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek - Resim: 3

Bunun yanı sıra diğer ilçelere de içme suyu ihtiyacı sağlayan barajların seviyesinde de büyük oranda azalmalar meydana gelirken, yer altı sularında da azalmaların yaşandığı ifade edildi.

3 / 8
Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek - Resim: 4

Yağmur ve kar yağışının olmaması durumunda kışın ortasında Tekirdağ’da büyük bir su sorunu ortaya çıkabileceğinden endişe ediliyor.

4 / 8