Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek
Tekirdağ’da son yağışların da fayda etmediği barajların dibindeki ağaçlar ortaya çıktı. Kuraklık böyle devam ederse Tekirdağ’da su sorunu yaşanabileceği belirtildi.
Kaynak: İHA
Tekirdağ’da son günlerde etkili olan yağışlar, barajlara fayda etmedi.
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Barajlardaki sular düşmeye devam ederken, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nın dibindeki ağaç ve çalılıklar ortaya çıktı.
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Bunun yanı sıra diğer ilçelere de içme suyu ihtiyacı sağlayan barajların seviyesinde de büyük oranda azalmalar meydana gelirken, yer altı sularında da azalmaların yaşandığı ifade edildi.
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Yağmur ve kar yağışının olmaması durumunda kışın ortasında Tekirdağ’da büyük bir su sorunu ortaya çıkabileceğinden endişe ediliyor.
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