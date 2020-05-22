Korkunç katliam: 7 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü!
Ukrayna'da akılalmaz bir olay yaşandı. Jitomir ilinde gerçekleşen olayda bir kişi, tartıştığı 7 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Ukrayna Polisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna’nın Jitomir iline bağlı Novoselitsya köyünde bugün yerel saatle 01.00 sularında ismi açıklanmayan bir erkek ile kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı.
Saldırgan kişi tartışma sonrasında av tüfeğiyle 7 kişiyi öldürdü. Olay sırasında kaçmayı başaran bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Şüphelinin, cinayetin işlendiği av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Zanlının eşi, Ukrayna basınına olaya ilişkin yaptığı açıklamada eşinin suçunu itiraf ettiğini söyledi. Olayın köydeki bir gölün kıyısında yaşandığını belirten Olga isimli kadın, “Orada votka içilir ve hep kavga çıkar. Eşim hırçın biridir. Arkadaşları, kendilerinin savaşmaya gittiklerini, onun ise çocuklarını askere göndermediğini söyleyince tartışma çıkmış. Ölenlerden bazıları eşimin ahbaplarıydı. Birçok kez göle balık tutmaya geldiler” dedi.