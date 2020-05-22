SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 276'YE YÜKSELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Mayıs 2020 18:34

Korkunç katliam: 7 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü!

Ukrayna'da akılalmaz bir olay yaşandı. Jitomir ilinde gerçekleşen olayda bir kişi, tartıştığı 7 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Korkunç katliam: 7 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü!

Ukrayna Polisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna’nın Jitomir iline bağlı Novoselitsya köyünde bugün yerel saatle 01.00 sularında ismi açıklanmayan bir erkek ile kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı.

1/ 7
Korkunç katliam: 7 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü!

Saldırgan kişi tartışma sonrasında av tüfeğiyle 7 kişiyi öldürdü. Olay sırasında kaçmayı başaran bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Şüphelinin, cinayetin işlendiği av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

2/ 7
Korkunç katliam: 7 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü!

Zanlının eşi, Ukrayna basınına olaya ilişkin yaptığı açıklamada eşinin suçunu itiraf ettiğini söyledi. Olayın köydeki bir gölün kıyısında yaşandığını belirten Olga isimli kadın, “Orada votka içilir ve hep kavga çıkar. Eşim hırçın biridir. Arkadaşları, kendilerinin savaşmaya gittiklerini, onun ise çocuklarını askere göndermediğini söyleyince tartışma çıkmış. Ölenlerden bazıları eşimin ahbaplarıydı. Birçok kez göle balık tutmaya geldiler” dedi.

3/ 7
Korkunç katliam: 7 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü!

Ukrayna basınında yer alan bazı haberlerde ise katliamla sonuçlanan tartışmanın, gölde balık tutmak için ödenen kira ücretiyle ilgili yaşanan anlaşmazlıktan dolayı çıktığı öne sürüldü.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM