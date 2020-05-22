Korkunç katliam: 7 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü!

Zanlının eşi, Ukrayna basınına olaya ilişkin yaptığı açıklamada eşinin suçunu itiraf ettiğini söyledi. Olayın köydeki bir gölün kıyısında yaşandığını belirten Olga isimli kadın, “Orada votka içilir ve hep kavga çıkar. Eşim hırçın biridir. Arkadaşları, kendilerinin savaşmaya gittiklerini, onun ise çocuklarını askere göndermediğini söyleyince tartışma çıkmış. Ölenlerden bazıları eşimin ahbaplarıydı. Birçok kez göle balık tutmaya geldiler” dedi.



