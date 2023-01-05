  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dereye uçan araçta bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Korkunç kaza Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 

1 / 8
Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre A.B. idaresindeki hafif ticari araç, Çerkezköy ilçesinden Çorlu ilçesine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dereye uçtu. 

2 / 8
Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Aracın dereye uçtuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu kısa sürede yetkili mercilere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

3 / 8
Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, aracın sürücüsü A.B. ve aynı araçta bulunan A.K. ve G.D.B. olmak üzere 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

4 / 8