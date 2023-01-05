Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, aracın sürücüsü A.B. ve aynı araçta bulunan A.K. ve G.D.B. olmak üzere 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.