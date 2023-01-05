Korkunç kaza! Araç dereye uçtu ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dereye uçan araçta bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplamda 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Korkunç kaza Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre A.B. idaresindeki hafif ticari araç, Çerkezköy ilçesinden Çorlu ilçesine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dereye uçtu.
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Aracın dereye uçtuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu kısa sürede yetkili mercilere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, aracın sürücüsü A.B. ve aynı araçta bulunan A.K. ve G.D.B. olmak üzere 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.
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