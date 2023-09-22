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Korkunç kaza! Bariyer ok gibi saplandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Bariyer ok gibi saplandı - Resim: 1

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla çıktığı araç, alev alıp, yandı.

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Korkunç kaza! Bariyer ok gibi saplandı - Resim: 2

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Gebze ilçesi Yağcılar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden F.A.’nın (32) kullandığı otomobil, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. 

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Korkunç kaza! Bariyer ok gibi saplandı - Resim: 3

25 metre sürüklenip bariyerlere saplanan, otomobilin içinde bulunan sürücü F.A. ile yolcular M.K. ve M.Ş. (26) kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

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Korkunç kaza! Bariyer ok gibi saplandı - Resim: 4

Otomobil, daha sonra alev alıp yanmaya başladı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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