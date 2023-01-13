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Korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan şans eseri kurtuldular

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ticari araçla çarpışan Tofaş marka otomobil pelte çıkarken, içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan şans eseri kurtuldular - Resim: 1

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ticari araçla çarpışan Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale çıkarken, içerisindeki 2 kişi yaralandı.

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Korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan şans eseri kurtuldular - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, G.Y.Ö. yönetimindeki ticari araç ile Tofaş marka otomobil çarpıştı.

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Korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan şans eseri kurtuldular - Resim: 3

Kazanın ardından ticari araç reklam panosuna çarparak dururken, Tofaş marka araçta takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan şans eseri kurtuldular - Resim: 4

Kullanılmaz hale gelen Tofaş'ta yaralanan 2 kişi ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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