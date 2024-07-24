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Korkunç kaza kamerada: Bir anda alev topuna dönüştü

Şırnak'ta kamyon ile çarpışan akaryakıt yüklü tanker alev alarak yandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada tanker şoförü kaybetti, kamyon şoförü yaralandı.

Kaynak: DHA
Korkunç kaza kamerada: Bir anda alev topuna dönüştü - Resim: 1

Kaza, saat 14.00 sıralarında Cizre ilçesi Nusaybin kara yolu 6’ncı kilometresindeki Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. R.Y. idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, yan yoldan çıkan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kamyonla çarpıştı.

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Korkunç kaza kamerada: Bir anda alev topuna dönüştü - Resim: 2

Kazayla birlikte tanker, kupa kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Korkunç kaza kamerada: Bir anda alev topuna dönüştü - Resim: 3

Gelen ekipler, tanker şoförü R.Y.’un yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan kamyon şoförü ise Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Korkunç kaza kamerada: Bir anda alev topuna dönüştü - Resim: 4

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. R.Y.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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