Korkunç kaza kamerada! Çoluk, çocuk bir aile yok oldu!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim G.'yi ağır yaralı olarak araçtan çıkardı.