Korkunç kaza kamerada! Çoluk, çocuk bir aile yok oldu!
Trabzon'un Arsin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kazada kurtulan olmadı ve aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Mehmet G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim G.'yi ağır yaralı olarak araçtan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan karı- koca ve 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Trabzon'un Arsin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu, sürücü Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim G.'nin hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin çöp konteynerine çarptıktan sonra 50 metrelik şarampole uçtuğu yer aldı.