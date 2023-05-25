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  4. Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi!

Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi!

Edirne’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği 11 yaşındaki kız çocuğunun ağır yaralandığı korkunç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi! - Resim: 1

DHA'nın haberine göre korkunç kaza, dün saat 16.30 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi. Keşan Atatürk Stadı yönüne giden bir otomobil, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen kız çocuğuna çarptı.

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Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi! - Resim: 2

Otomobilin üzerinden geçtiği kız çocuğunun kalçası kırıldı. Otomobilinden inip küçük kızın durumunu gören kadın sürücü ise sinir krizi geçirip, fenalaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi! - Resim: 3

Kız çocuğu ile fenalaşan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi! - Resim: 4

Hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınan sürücü E.K.N.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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