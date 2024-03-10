Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan bir kişiye ve ona yardım etmeye çalışanlara başka bir araç çarptı. Kazada yaralı hayatını kaybederken, yardım etmeye çalışan 1 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
1 / 14
Feci kaza, dün gece 21.30'da Çorlu-İstanbul D-100 kara yolunun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi.
2 / 14
İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.B.'a, B.M. idaresindeki otomobil çarptı.
3 / 14
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ş.B., yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, bir yandan da Ş.B.'ye yardım etmeye çalıştı.
4 / 14