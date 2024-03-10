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Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan bir kişiye ve ona yardım etmeye çalışanlara başka bir araç çarptı. Kazada yaralı hayatını kaybederken, yardım etmeye çalışan 1 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı - Resim: 1
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Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı - Resim: 2

Feci kaza, dün gece 21.30'da Çorlu-İstanbul D-100 kara yolunun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı - Resim: 3

İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.B.'a, B.M. idaresindeki otomobil çarptı. 

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Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı - Resim: 4

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ş.B., yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, bir yandan da Ş.B.'ye yardım etmeye çalıştı.

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