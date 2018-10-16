Korkunç kaza ! Olay yerinde can verdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Acar'ı kurtarmak için seferber oldu. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Esra Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlatırken, Bursa İzmir karayolu İzmir istikametine gidiş tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

