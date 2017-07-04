Korkunç kaza ! Ortalık savaş alanına döndü

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir kargo şirketine ait kamyon karşı şeride geçti. Bir yolcu otobüsü ile kamyonet ve otomobilin de karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünün şarampole uçmadan son anda kurtulması faciayı önledi.

