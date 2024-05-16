Korkunç kaza: TIR köprüden uçtu, 2 kişi öldü
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda çarpışan 2 tırdan biri kontrolden çıkararak köprüden aşağı uçtu. Feci kazada tırda bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip-Birecik istikameti Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi.
1 / 5
İddiaya göre, M.A. idaresindeki TIR, seyir halindeyken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir tırla çarpıştıktan sonra savrularak köprüden aşağı uçtu. Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
2 / 5
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonrası tır içerisinde sıkışan sürücü M.A. ile yanındaki yakını Aykut Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
3 / 5
Cenazeler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.
4 / 5