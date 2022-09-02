Korkunç kazada araç bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var
Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında E-88 kara yolunun Sarayköy mevkinde meydana geldi. Yozgat yönüne giden E.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Demirci Köprüsü'nün girişindeki bariyere çarptı.
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Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü E.A. ile yanında bulunan akrabaları N.A. ve V.A. hayatını kaybetti.
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H.A. ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane mogruna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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