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Korkunç kazada araç bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Korkunç kazada araç bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, saat 07.00 sıralarında E-88 kara yolunun Sarayköy mevkinde meydana geldi. Yozgat yönüne giden E.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Demirci Köprüsü'nün girişindeki bariyere çarptı.

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Korkunç kazada araç bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü E.A. ile yanında bulunan akrabaları N.A. ve V.A. hayatını kaybetti.

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Korkunç kazada araç bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

H.A. ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane mogruna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Korkunç kazada araç bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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