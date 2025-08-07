Korkunç kazada bir babanın çaresiz kaldığı anlar yürekleri yaktı
Antalya'da kontrolden çıkarak refüjdeki palmiyeye çarpan araç hurdaya dönerken, kazada hurdaya dönen araçta çocukları sıkışan babanın çaresizliği yürekleri yaktı.
Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B.'nin kullandığı bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabilirken, araçta bulunan sürücü genç kız ve kardeşi Y.B. araç içerisinde sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan gençlerin yardımına çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen diğer sürücüler koştu.
Araç sürücüsü genç kız bulunduğu yerden vatandaşların yardımıyla çıkartılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Y.B.'yi ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekibi, yaralı genci bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen iki gencin babası, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. İtfaiye ekiplerinin hidrolik kesici ve ayırıcı alet yardımıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştığı gencin babası, acı içindeki oğluna "Bekle alacaklar babam seni, alacaklar oğluşum seni. Bir şeyin yok babam senin, hiçbir şeyin yok oğlum. Metanetli ol oğlum, bir şeyin yok. Kıpırdama oğlum" diyerek Y.B.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı genç, ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan Y.B.'nin ablası S.B., çimler üzerinde sağlık ekiplerinin müdahalesini beklerken sürekli olarak kardeşinin durumunu sordu. Hastaneye götürülmek üzere sedye ile ambulansa taşınan genç kız, yanına gelen babasına "Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi çıkartalım eve gidelim" diyerek gözyaşı döktü.