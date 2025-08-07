Korkunç kazada bir babanın çaresiz kaldığı anlar yürekleri yaktı

Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen iki gencin babası, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. İtfaiye ekiplerinin hidrolik kesici ve ayırıcı alet yardımıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştığı gencin babası, acı içindeki oğluna "Bekle alacaklar babam seni, alacaklar oğluşum seni. Bir şeyin yok babam senin, hiçbir şeyin yok oğlum. Metanetli ol oğlum, bir şeyin yok. Kıpırdama oğlum" diyerek Y.B.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı genç, ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.