Korkunç olay! Evine erkek arkadaşı ile geldi diye 6. kattan aşağı attılar!

Cinayetten sonra kadın hakları aktivistleri, kadınlara karşı uygulanan bu ayrımcılığın son bulması ve olaya karışan kişilerin cezalandırılması çağrısında bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma açtı. Şu ana kadar herhangi bir gözaltı ve tutuklama olmadı.