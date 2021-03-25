Korkunç olay! Evine erkek arkadaşı ile geldi diye 6. kattan aşağı attılar!
Mısır'ın başkenti Kahire'de evine erkek arkadaşı ile gelen 34 yaşındaki kadın doktor, ev sahibi, komşuları ve apartman görevlisi ile birlikte dövüldükten sonra 6. kattan aşağı atıldı.
Yerel kaynaklar, ismi açıklanmayan kadın doktorun öldürüldüğü olayın iki hafta önce meydana geldiğini söyledi.
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Bazı görgü tanıkları, doktorun saldırıya uğrarken kaçmaya çalışırken balkondan düştüğünü iddia ederken, bazı kişiler ise evine zorla giren kişiler tarafından öldürdüğünü iddia etti.
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Mısır'da yasalar tarafından hukuka aykırı olmamasına rağmen, bir kadın ve erkeğin aynı yerde kalması doğru bulunmuyor.
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Cinayetten sonra kadın hakları aktivistleri, kadınlara karşı uygulanan bu ayrımcılığın son bulması ve olaya karışan kişilerin cezalandırılması çağrısında bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma açtı. Şu ana kadar herhangi bir gözaltı ve tutuklama olmadı.
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