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Korkunç olay: Fil, aracından çıkan turisti ezerek öldürdü

Uganda'da Murchison Ulusal Parkı'nda bir fil, güvenlik kurallarına uymayan ve aracından çıkan turisti çiğneyerek öldürdü.

Korkunç olay: Fil, aracından çıkan turisti ezerek öldürdü - Resim: 1

Uganda NTV televizyonunun haberine göre, üç arkadaşıyla Masindi'den Arua'ya seyahat eden Suudi Arabistan vatandaşı Ayman Sayed Elshahany, aracından çıkınca fil tarafından ezildi.

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Korkunç olay: Fil, aracından çıkan turisti ezerek öldürdü - Resim: 2

Sputnik'te yer alan habere göre Elshahany, olay yerinde hayatını kaybetti. Uganda Vahşi Yaşam İdaresi, böyle bir olayın tekrar etmemesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

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Korkunç olay: Fil, aracından çıkan turisti ezerek öldürdü - Resim: 3

Ulusal parkları ziyaret eden turistler, güvenlik kurallarına uymadıkları takdirde bu tür saldırılar veya kazalarla karşılaşabiliyor.

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Korkunç olay: Fil, aracından çıkan turisti ezerek öldürdü - Resim: 4
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