Korkunç olay: Kamp yapan turisti ayı yedi
Çadırlarını toplamakta olan kampçılar, bir anda ortaya çıkan ayıyı görünce dehşeti yaşadı. Tabiat parkında gerçekleşen saldırıda üç kampçı da kaçmaya çalıştı ancak ağzından salyalar akan dev ayı adamlardan birini yakaladı.
Korkunç olay, Rusya'daki bir milli parkta meydana geldi. Vahşice saldırıya uğrayan bir kampçı, ayı tarafından yenildi. 42 yaşındaki turist Yevgeny Starkov, ayı saldırdığında çadırlarını toplamaya başlayan bir grupla birlikteydi.
Korkunç olay, Rusya'daki bir milli parkta meydana geldi. Vahşice saldırıya uğrayan bir kampçı, ayı tarafından yenildi. 42 yaşındaki turist Yevgeny Starkov, ayı saldırdığında çadırlarını toplamaya başlayan bir grupla birlikteydi.
Soruşturma ekipleri, hava koşullarının kötü olması nedeniyle Sibirya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki Yergaki Tabiat Parkı'ndaki olay yerine helikopterle ulaşamıyor.
42 yaşındaki Anton Shelkunov, sabah saat 06.00 sularında çadırlarını toplarken ayının bir anda belirdiğini söyledi. Sırt çantalarımızı toplamaya başladık diyen Anton, korkunç olayı şöyle anlattı: