Korkunç olay: Mutluluğunu kıskandığı arkadaşının bebeğini 13'üncü kattan attı
Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Daria Shavelkina, mutluluğunu kıskandığı arkadaşının bebeğini 13. kattan aşağı atarak öldürdü.
Hamile olan Daria, ikinci el bebek elbisesi almak için arkadaşı Yaroslava ile anlaştı ve evine gitti.
Yaroslava'nın mutlu evliliğini ve çocuklarının olduğunu gören Daria, kıskançlık krizine girdi. Yaroslava'nın diğer odaya geçtiğini gören Daria, Yaroslava'nın bebeğini alıp 13'üncü katın penceresinden aşağı attı.
Yaroslava, bebeğinin atıldığını görünce aşağı koştu ama bebeğini ölmüş bir şekilde beton zeminde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yapacak bir şeylerinin olmadığını söyledi.
Polis tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan Daria, ifadesinde bebeği görünce beyninde kendisine bebeği pencereden at sesleri geldiğini bu nedenle bebeği attığını söyledi. Mahkeme ise yapılan taramalarda cani kadının hiç bir psiklojik sorunu olmadığını belirtip 17 yıl hapis cezası verdi.