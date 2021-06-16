Korkunç olay: Mutluluğunu kıskandığı arkadaşının bebeğini 13'üncü kattan attı

Polis tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan Daria, ifadesinde bebeği görünce beyninde kendisine bebeği pencereden at sesleri geldiğini bu nedenle bebeği attığını söyledi. Mahkeme ise yapılan taramalarda cani kadının hiç bir psiklojik sorunu olmadığını belirtip 17 yıl hapis cezası verdi.