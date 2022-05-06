Korkunç olay! Toplu tecavüze uğradı, bildirmek için polise gidince...
Hindistan'da toplu tecavüze uğradığını bildirmek için karakola giden 13 yaşındaki bir kızın, olayı ihbar ettiği polis memuru tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
Tecavüz vakalarıyla sık sık haber olan Hindistan'dan gelen son haber ülkeyi karıştırdı.
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Hindistan’da korkunç bir olay yaşandı. Hintli yetkililer, toplu tecavüze uğradığını bildirmek için karakola giden 13 yaşındaki bir kızın, olayı ihbar ettiği polis memuru tarafından tecavüze uğradığını söyledi.
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Polis memuru Tilakdhari Saroj, suçun işlendiği kuzey Hindistan eyaleti Uttar Pradesh’te tutuklandı.
Saroj’un olayın ortaya çıkmasının ardından kaçtığı ve bir süre kaçak olarak saklandığı belirtildi.
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İsmi açıklanmayan küçük kızın babası polise, dört erkeğin kızını 22 Nisan’da komşu eyalet Madhya Pradesh’e götürdü.
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