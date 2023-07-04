Korkunç ölüm: Buz Mağarası'nda öldü
Bayburt'un Helva köyünde Buz Mağarası'na düşen bir kişi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için memleketi Bayburt'un Helva köyüne gelen M.T. (43) arkadaşları ile Helva köyünde bulunan Buz Mağarası'nı gezdiği esnada 80 metrelik çukura düştü.
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Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri M.T.'ın cansız bedenine zorlu bir çalışmanın ardından ulaştı. M.T.'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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