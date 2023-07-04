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Korkunç ölüm: Buz Mağarası'nda öldü

Bayburt'un Helva köyünde Buz Mağarası'na düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Korkunç ölüm: Buz Mağarası'nda öldü - Resim: 1

İHA'nın haberine göre İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için memleketi Bayburt'un Helva köyüne gelen M.T. (43) arkadaşları ile Helva köyünde bulunan Buz Mağarası'nı gezdiği esnada 80 metrelik çukura düştü.

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Korkunç ölüm: Buz Mağarası'nda öldü - Resim: 2

Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri M.T.'ın cansız bedenine zorlu bir çalışmanın ardından ulaştı. M.T.'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Korkunç ölüm: Buz Mağarası'nda öldü - Resim: 3
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