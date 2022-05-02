Korkutan istila! Bu yaz kimse Akdeniz'de çıplak ayak denize giremeyecek

Kestanelerin dikenlerinin zehirli ama öldürücü olmadığını söyleyen Gökoğlu, “Kestaneler Kızıldeniz göçmeni. Bizim normal kestanelerimizden daha farklı büyük ve uzun dikenli. Dikenleri zehirli ancak öldürücü değil acı verici. Kıyıya kadar girmemiş açıkta şu anda zaman zaman kıyıya kadar girdiklerini görüyoruz. Çok hızlı bir popülasyonları var. Marmara’ya kadar uzandı. Kestaneyi ilk kez Kaş’ta kaydedilmişti, ikinci kez burada kaydettik. Çok geçmeden tüm Akdeniz’e yayıldı” diye konuştu.