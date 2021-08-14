Korona aşısı olan mağara adamından ders gibi sözler
Sırbistan'ın güneydoğusundaki Pirot şehrinde mağarada yaşayan bir adam, hiç insan içine çıkmamasına rağmen Kovid-19 aşısı yaptırdı. 70 yaşındaki Panta Petrovic, dünyaya ders gibi mesajlar verdi.
Sırbistan'ın güneydoğusundaki Pirot şehrinde 70 yaşındaki Panta Petrovic, yaz aylarını Gradasnicka nehri yanındaki bir ağacın üzerine inşa ettiği barakada, kış dönemini ise Stare dağının eteklerindeki mağarada geçiriyor.
Petrovic, koronavirüs salgını için kural haline gelen 'sosyal mesafe' kavramını 20 yıldır bir hayat tarzı haline getirmiş durumda.
İhtiyaçlarını karşılamak için seyrek şekilde şehir merkezine inen adam geçen yıl yaptığı bu ziyaretinde tüm dünyayı saran Kovid-19 salgınından yeni haberdar oldu.
Petrovic, salgının önüne geçmek için aşı yapıldığını öğrendi. Ve aşılar dünyada uygulanır hale gelir gelmez de gidip aşısını yaptırdı.
Dağlarda yaşayan ve neredeyse insan içine hiç karışmayan adamın neden aşı yaptırmayı tercih ettiği ise dünyada merak konusu oldu.