Korona hastası, 2 bin 500 rakımdan ambulans helikopterle böyle alındı

Örencik Yaylası'nın derin vadiler ve sarp kayalıkların bulunduğu bir bölgede olduğu için Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek ambulans helikopter istendi. Bölgeye gönderilen helikoptere özel kıyafetli ekipler tarafından sedyeyle taşınan Nebi Yaşar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan testi, pozitif çıkan Yaşar, hastanede tedaviye alındı.



