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  3. 15 Ağustos 2020 15:35

Korona hastası, 2 bin 500 rakımdan ambulans helikopterle böyle alındı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin 2 bin 500 rakımlı Örencik Yaylası'nda koyunlarını otlattığı sırada koronavirüs belirtileri gösteren Nebi Yaşar, ambulans helikopterle alınıp hastaneye kaldırıldı.

Korona hastası, 2 bin 500 rakımdan ambulans helikopterle böyle alındı

Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayan ve ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Örencik Yaylası'na çıkarak koyunlarını otlatan 2 çocuk babası Nebi Yaşar, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

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Korona hastası, 2 bin 500 rakımdan ambulans helikopterle böyle alındı

Yaşar'ın yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşadığını sağlık ekiplerine anlatılması üzerine, zaman kaybedilmeden bulunduğu bölgeden alınmasına karar verildi.

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Korona hastası, 2 bin 500 rakımdan ambulans helikopterle böyle alındı

Örencik Yaylası'nın derin vadiler ve sarp kayalıkların bulunduğu bir bölgede olduğu için Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek ambulans helikopter istendi. Bölgeye gönderilen helikoptere özel kıyafetli ekipler tarafından sedyeyle taşınan Nebi Yaşar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan testi, pozitif çıkan Yaşar, hastanede tedaviye alındı.

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Korona hastası, 2 bin 500 rakımdan ambulans helikopterle böyle alındı

Kendisini yalnız bırakmayan Sağlık Bakanlığı'na teşekkür edip, durumunun iyi olduğunu belirten Nebi Yaşar, "Ben yayladayken hastaydım, üşüyordum.

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