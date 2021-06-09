Korona ormana da sıçradı: 28 fil koronavirüse yakalandı
Koronavirüsün delta mutasyonu nedeniyle milyonlarca kişinin enfekte olduğu ve sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu Hindistan'da hayvanlara da sıçradı.
DİŞİ ASLAN HAYATINI KAYBETTİ
Haziran ayında, Tamil Nadu eyaletindeki Chennai'deki bir hayvanat bahçesinde dokuz yaşındaki bir dişi aslan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Söz konusu olay, ülkedeki Covid-19 kaynaklı ilk hayvan ölümü olarak kayıtlara geçti. The New Indian Express gazetesinin haberine göre, birisi kritik durumda olmak üzere sekiz Asya aslanı da şu anda Covid-19 nedenilye tedavi görüyor.
FİLLERDEN SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİ ALTINDI
Geo News'te yer alan habere göre, ardından harekete geçen Tamil Nadu Eyalet Orman Bakanlığı, Coimbatore ve Nilgiris bölgelerindeki iki kampta tutulan 56 filden Covid-19 testi için sürüntü örnekleri istedi.
Tamil Nadu'nun güneyindeki Mudumalai Kaplan Koruma Alanı'ndaki bir orman korucusu AFP'ye verdiği demeçte, "Vandalur Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar Covid-19 için pozitif test ettikten sonra, önlem olarak kamp fillerini test etmemiz istendi. Ardından ikisi yavru olmak üzere 30'a yakın filden burun ve anal sürüntü örnekler alındı” dedi.