Koronanavirüs aşısında 4. doz önerisi

CDC’nin güncellenmiş yönergelerine göre, 18 yaşın üzerinde olan ve orta veya ciddi derecede bağışıklığı baskılanmış olanların, Moderna veya Pfizer aşısının üçüncü dozunu aldıktan altı ay sonra ek bir aşıya ihtiyaç duyabilecekleri belirtildi.