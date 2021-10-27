Koronanavirüs aşısında 4. doz önerisi
ABD'li sağlık yetkilileri, koronavirüsle mücadele kapsamında dördüncü doz önerisinde bulundu. Bu öneri ise yaklaşık 9 milyon kişiyi kapsıyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama son hızla devam ederken bu yıl bazı ülkelerde vakaların hızla yükselmesi ve yeniden enfekte olanların sayısının artması endişe yarattı.
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Kış aylarının da gelmesiyle vaka sayılarının artmasından endişe duyan bir çok ülke güçlendirici aşıları tartışırken ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bağışıklığı baskılanmış hastaların dördüncü bir Kovid aşısına ihtiyacı olacağını söyledi.
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CDC’nin güncellenmiş yönergelerine göre, 18 yaşın üzerinde olan ve orta veya ciddi derecede bağışıklığı baskılanmış olanların, Moderna veya Pfizer aşısının üçüncü dozunu aldıktan altı ay sonra ek bir aşıya ihtiyaç duyabilecekleri belirtildi.
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