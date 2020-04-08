Dikkat! Koronavirüsün en temel belirtisi artık yüksek ateş değil!
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün en temel belirtisi olarak açıklanan 'yüksek ateş' artık virüsün tespitinde tek belirleyici değil. Gelinen nokta ile ilgili konuşan uzmanlar, öksürük ve nefes darlığının daha belirgin semptom olduğunu belirtti.
Küresel bir salgına dönüşen koronavirüs ile ilgili mücadele tüm hızıyla devam ederken, hastalığın tanı ve tedavi süreçleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En temel belirtisi yüksek ateş olan koronavirüs salgınında son dönemlerdeki vakalarda yüksek ateşin görülmediği belirlendi.
Son bilimsel çalışmalara göre; ateş sınırı 37.3'ün üzerinde tanımlandığında vakaların hepsinde ateş olduğu görüldü ancak 38'in üzerinde alındığı zaman yoğun bakıma giden hastalarda yüksek ateşin olmadığı görüldü.
Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Doç.Dr. Fatih Çiftçi, Sağlık Bakanlığının sadece öksürük şikayeti olan hastalara test uygulanması kararını hatırlatarak, "Her ateşli hastayı koronavirüslü olarak değerlendiremeyiz. Ateş belki semptomlar bütününün bir parçası olabilir. Semptomlar yüzdeliğinde öksürük ve nefes darlığının oranı artık daha yüksek." diye konuştu.