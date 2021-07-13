Koronavirüs aşısı olanlara yeni ''belirtiler'' uyarısı
Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta varyantı yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Delta ve koronavirüs aşıları ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) 180 milyondan fazla insana bulaştı. Virüs nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.
170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
Ancak koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor. Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Bu soruya yanıt Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi.
Aşı olanların da Delya'ya yakalandığının altını çizen DSÖ, aşıların bu kişilerin hastalığı hafif atlatmasına yardımcı olduğunu açıkladı. DSÖ, aşı olanlarda hastaneye kaldırılma oranının da düşük olduğunun altını çizdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan DSÖ şef bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan 'aşı olup koronavirüse yakalananların büyük bir bölümü asemptomatik vakalar' dedi.