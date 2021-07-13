Koronavirüs aşısı olanlara yeni ''belirtiler'' uyarısı

Ancak koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor. Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Bu soruya yanıt Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi.