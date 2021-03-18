Koronavirüs aşısı sonrası antikor testi yapılmalı mı?

''AŞIDAN SONRA ANTİKOR TESTİ GEREKSİZ BİR UYGULAMA''

Doç. Dr. Savaşçı, "Bu tamamen bilim dışı ve gereksiz bir uygulama. Halkımız 'benim antikorum 3, seninki 5, korur mu korumaz mı' diye antikor ve test peşinde koşmasın; sadece aşıyı yaptıralım ve tedbirleri elden bırakmadan kendimizi korumaya çalışalım. Bu dönemde ne yazık ki çok gördük aşıyı yaptırıp maskeyi çıkartanları. Birinci aşıdan sonra çok rahatsızlanan sağlık çalışanı da oldu; çünkü çok yoğun bir ortamda çalışıyoruz. Antikoruna baktırıp insanlar tedbirleri bırakırsa, bu antikorların ne kadar koruyucu olduğu bilinmeyebilir, bir de doğru teknikte çalışıldı mı, koruyucu antikor muydu bunlar hep bir soru işareti.