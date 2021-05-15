Koronavirüs aşısı tedarikinde takvim belli oldu

65 yaş üstüyle başlamıştı koronavirüs aşılaması, şu an 55-59 yaş aralığındayız. Yaz sonuna kadar hedeflenen ise 20 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların aşılanması. Bu ne demek? Türkiye'deki iş gücünün hemen hemen tamamının aşı olması demek, hayatın normal akışına, ekonominin çarklarının normal akışına dönmesi gerek.