Koronavirüs aşısı tedarikinde takvim belli oldu
Türkiye'de tam kapanma sürecinin sona ermesiyle kademeli normalleşme dönemi başlayacak. Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken Türkiye'ye gelmesi beklenen aşıların takvimi de belli oldu.
CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, Türkiye'ye gelmesi beklenen Sinovac, BionTech ve Sputnik V aşılarının takvimini açıkladı.
İşte Arda Erdoğan'ın açıklamaları...
Tam kapanma tedbirinin 17 Mayıs pazartesi günü bitmesi beklenirken aşılama programının nasıl devam edeceğine gözler çevrilmiş durumda. Oldukça önemli aşılamanın hızlı devam etmesi ve 20 yaş üstü vatandaşların tümünü yaz sonuna kadar kapsaması bekleniyor.
Bugünkü verilere göre 25 milyon 600 bin koronavirüs aşısı geride bırakıldı Türkiye'de. Programa artık bundan sonraki süreçte özellikle yaz döneminde hız verilmesi bekleniyor. Aşı programı hızlandıkça vatandaşların normal hayata dönüşünün de önü açılmış olacak.
65 yaş üstüyle başlamıştı koronavirüs aşılaması, şu an 55-59 yaş aralığındayız. Yaz sonuna kadar hedeflenen ise 20 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların aşılanması. Bu ne demek? Türkiye'deki iş gücünün hemen hemen tamamının aşı olması demek, hayatın normal akışına, ekonominin çarklarının normal akışına dönmesi gerek.