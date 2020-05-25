Koronavirüs aşısında en net sonuç! 108 insanda klinik deneyler tamamlandı
Çinli ilaç şirketi CanSino tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için 108 insan üzerinde klinik deneyler tamamlandı. Yapılan testler sonucunda aşılanan herkesin koronavirüse karşı çeşitli düzeylerde antikor ürettiği tespit edildi.
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 5 milyon 500 bini, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 345 bini geçerken Çinli bilim insanları umut verici bir gelişme kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün son açıklamasına göre küresel çapta, Covid-19’a karşı 83 aşı geliştiriliyor. ABD, İngiltere, Çin ve Avrupa’da potansiyel 8 aşının insanlar üzerinde deneyleri devam ederken, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının ekim ayında ilk sonuçlarının alınmasının ardından dağıtılabileceği duyuruldu.
ABD'Lİ VE AVRUPALI RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Çinli ilaç şirketi CanSino Biologics ise corona virüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının insan testlerini tamamladığını duyurarak ABD’li ve Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
İKİ HAFTA SONRA ANTİKOR ÜRETMEYE BAŞLADILAR
Çin’deki salgın kontrol önleme merkezleri ve üniversitelerle birlikten geliştirilen aşı, yaşları 18 ile 70 arasında değişen 108 gönüllüye; az, orta ve ağır dozlarda olmak üzere 3 farklı şekilde uygulandı. Tüm gruplardaki insanlar iki hafta sonra Covid-19 ile savaşmak için antikor üretmeye başladı. 28 gün sonra ise deneklerin kanlarında virüsle savaşan T hücrelerinin tavan yaptığı açıklandı. Öte yandan, yüksek dozda aşı alanların düşük dozda aşı olanlardan iki kat daha fazla antikor ürettiği görüldü.