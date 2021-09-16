Koronavirüs aşısının etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi
Koronavirüs aşısını geliştiren Moderna ve BioNTech şirketlerinin değerleri her geçen gün artmaya devam ediyor.
2020 yılının Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan Covid-19 virüsü yaklaşık 1,5 yıldır hayatımızın merkezinde yer alırken, ilaç şirketi tarafından altı ay gibi kısa bir sürede, yeni bir teknolojiyle geliştirilen mRNA aşıları ise uygulanmaya devam ediyor.
Aşıların etkili olduğuna dair her geçen gün yeni bir araştırma çıkarken, corona virüs ile mücadele ile birlikte hayatımıza giren mRNA aşılarını geliştiren şirketler de mücadelenin ön sıralarında yer alıyor.
ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte corona virüs aşısı geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’in kurucu ortakları olduğu BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşılar dünyanın büyük bir çoğunluğunda uygulanmaya devam ederken şirketler de değerlerine değer katmaya devam ediyor.
'Our World in Data' verilerine göre, dünyada 72 ülke Moderna, 125 ülke ise Pfizer - BioNTech aşısıyla corona virüse karşı savaşmaya devam ediyor.
Companies Market Cap verilerine göre ise virüsün ilk tanımlandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana şirketler değerlerine 242 milyar dolar ekledi.