Koronavirüs aşısının etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi

2020 yılının Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan Covid-19 virüsü yaklaşık 1,5 yıldır hayatımızın merkezinde yer alırken, ilaç şirketi tarafından altı ay gibi kısa bir sürede, yeni bir teknolojiyle geliştirilen mRNA aşıları ise uygulanmaya devam ediyor.