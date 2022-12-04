Koronavirüs bilmecesi 3 yıl sonra çözüldü! Şoke eden itiraf
Dünya genlinde 6.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili ortaya atılan son iddia bilim dünyasını ayağa kaldırdı.
2019'un son aylarında hayatımıza giren koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 6.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Koronavirüs yakalanan kişi sayısı ise 650 milyona dayandı.
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Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.
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Bilim dünyası daha ölümcül bir varyanta dair uyarılarını sıklaştırırken koronavirüs ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
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Virüsün kökeni, nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair henüz net bir bilgiye sahip olmayan bilim dünyası ABD'li bilim insanı Andrew Huff'ın sözlerini tartışıyor.
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