  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Koronavirüs bilmecesi 3 yıl sonra çözüldü! Şoke eden itiraf

Koronavirüs bilmecesi 3 yıl sonra çözüldü! Şoke eden itiraf

Dünya genlinde 6.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili ortaya atılan son iddia bilim dünyasını ayağa kaldırdı.

Koronavirüs bilmecesi 3 yıl sonra çözüldü! Şoke eden itiraf - Resim: 1

2019'un son aylarında hayatımıza giren koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 6.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Koronavirüs yakalanan kişi sayısı ise 650 milyona dayandı. 

1 / 15
Koronavirüs bilmecesi 3 yıl sonra çözüldü! Şoke eden itiraf - Resim: 2

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

2 / 15
Koronavirüs bilmecesi 3 yıl sonra çözüldü! Şoke eden itiraf - Resim: 3

Bilim dünyası daha ölümcül bir varyanta dair uyarılarını sıklaştırırken koronavirüs ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

3 / 15
Koronavirüs bilmecesi 3 yıl sonra çözüldü! Şoke eden itiraf - Resim: 4

Virüsün kökeni, nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair henüz net bir bilgiye sahip olmayan bilim dünyası ABD'li bilim insanı Andrew Huff'ın sözlerini tartışıyor.

4 / 15