Koronavirüs bitmeden bir salgın daha! Vaka sayısı 457'ye yükseldi!
Koronavirüs salgını dünya genelinde hala can almaya devam ederken Kanada'da soğanlarla bağlantılı salmonella vakaları artmaya devam ediyor.
Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC), ABD'den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı 78 yeni salmonella vakası tespit edildiğini, toplam salmonella vaka sayısının 457'ye yükseldiğini duyurdu.
Kanada'da Temmuz ayı sonunda hızlı artan Salmonella salgının nedenini araştıran halk sağlığı uzmanları, salgının ABD'den ithal edilen kırmızı soğanla ilişkili olduğunu tespit etmişti.
Yetkililer, Kanadalıları ABD'den ithal edilen kırmızı soğan konusunda uyarmış, restoranlara ve toptancılara ürünlerin iade edilmesini istemişti. Kırmızı soğanın ardından şüphelenilen bir diğer ürün ise yine ABD'den ithal edilen şeftaliler olmuştu. Bazı şüpheli markalar listelenmiş ve Kanadalıların bu ürünleri kullanmaması konusunda uyarı yapılmıştı.