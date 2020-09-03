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  3. 03 Eylül 2020 17:31

Koronavirüs bitmeden bir salgın daha! Vaka sayısı 457'ye yükseldi!

Koronavirüs salgını dünya genelinde hala can almaya devam ederken Kanada'da soğanlarla bağlantılı salmonella vakaları artmaya devam ediyor.

Koronavirüs bitmeden bir salgın daha! Vaka sayısı 457'ye yükseldi!

Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC), ABD'den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı 78 yeni salmonella vakası tespit edildiğini, toplam salmonella vaka sayısının 457'ye yükseldiğini duyurdu.

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Koronavirüs bitmeden bir salgın daha! Vaka sayısı 457'ye yükseldi!

Kanada'da Temmuz ayı sonunda hızlı artan Salmonella salgının nedenini araştıran halk sağlığı uzmanları, salgının ABD'den ithal edilen kırmızı soğanla ilişkili olduğunu tespit etmişti.

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Koronavirüs bitmeden bir salgın daha! Vaka sayısı 457'ye yükseldi!

Yetkililer, Kanadalıları ABD'den ithal edilen kırmızı soğan konusunda uyarmış, restoranlara ve toptancılara ürünlerin iade edilmesini istemişti. Kırmızı soğanın ardından şüphelenilen bir diğer ürün ise yine ABD'den ithal edilen şeftaliler olmuştu. Bazı şüpheli markalar listelenmiş ve Kanadalıların bu ürünleri kullanmaması konusunda uyarı yapılmıştı.

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Koronavirüs bitmeden bir salgın daha! Vaka sayısı 457'ye yükseldi!

Salmonella vakalarının giderek artmasının ardından yetkililerden yeni bir açıklama geldi. Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC) 21 Ağustos'tan bu yana 78 yeni salmonella vakası tespit edildiğini duyurdu.

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