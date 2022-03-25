Koronavirüs bitmeden yeni tehlike! İngiltere'de ortaya çıktı
İngiltere'de Ebola'ya benzetilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü kaynaklı bir vaka tespit edildiği bildirildi.
İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumunun yaptığı açıklamaya göre virüse Orta Asya’dan İngiltere’ye seyahat eden bir kadında rastlandı. Yetkililer vakanın henüz toplum sağlığı açısından risk oluşturmadığını ancak dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi adı verilen hastalık büyükbaş hayvanların üzerinde yaşayan kenelerin insanları ısırması yoluyla bulaşıyor. Oldukça tehlikeli ve öldürücü bir Virüs olan KKKA virüsü Elola’ya benzetiliyor.
Türkiye de bu virüse ve yarattığı hastalığa yabancı değil. Ülkemizde de çeşitli dönemlerde bu virüs yüzünden hastalığı kapanlar hatta hayatını kaybedenler oluyor.
İNGİLTERE'DE NEREDEYSE HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ
Virüsün pandemiye sebep olmadığı ancak dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak var olduğu biliniyor. Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya ülkeleri bu yerlerin başında geliyor.
Virüsü taşıdığı tespit edilen kadının Cambridge Üniversitesi hastanesinde teşhis aldığı açıklandı ve hali hazırda Londra’da bulunan bir hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.