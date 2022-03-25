Koronavirüs bitmeden yeni tehlike! İngiltere'de ortaya çıktı

İNGİLTERE'DE NEREDEYSE HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ

Virüsün pandemiye sebep olmadığı ancak dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak var olduğu biliniyor. Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya ülkeleri bu yerlerin başında geliyor.

Virüsü taşıdığı tespit edilen kadının Cambridge Üniversitesi hastanesinde teşhis aldığı açıklandı ve hali hazırda Londra’da bulunan bir hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.