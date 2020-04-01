En çok koronavirüs vakası ve vefatı hangi illerimizde ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının il bazlı dağılımını gösteren haritayı paylaştı. Koronavirüsü en çok hangi ilde görüldü, en çok kayıp nerede var? İşte virüsün Türkiye'deki yayılımı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının il bazlı dağılımını gösteren haritayı paylaştı. Koca, "Bütün illerimizde bu virüsün olduğunu biliyoruz. En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852" dedi.
Bakan Koca, 63 kişinin daha coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 2 bin 148 kişiye daha tanı konduğunu ifade etti.
Konu ile ilgili açıklama yapan Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı; 117 İstanbul, İzmir 18, Kocaeli 8, Ankara 7." dedi.