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  3. 01 Nisan 2020 23:20

En çok koronavirüs vakası ve vefatı hangi illerimizde ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının il bazlı dağılımını gösteren haritayı paylaştı. Koronavirüsü en çok hangi ilde görüldü, en çok kayıp nerede var? İşte virüsün Türkiye'deki yayılımı...

En çok koronavirüs vakası ve vefatı hangi illerimizde ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının il bazlı dağılımını gösteren haritayı paylaştı. Koca, "Bütün illerimizde bu virüsün olduğunu biliyoruz. En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852" dedi.

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En çok koronavirüs vakası ve vefatı hangi illerimizde ?

Bakan Koca, 63 kişinin daha coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 2 bin 148 kişiye daha tanı konduğunu ifade etti.

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En çok koronavirüs vakası ve vefatı hangi illerimizde ?

Konu ile ilgili açıklama yapan Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı; 117 İstanbul, İzmir 18, Kocaeli 8, Ankara 7." dedi.

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En çok koronavirüs vakası ve vefatı hangi illerimizde ?

Koronavirüsü en çok kayıp nerede var? "Bir ilimizde vaka görülmemişti, onda da dün 2 tane vaka görüldü. Tüm illerimizde vaka görüldüğünü artık biliyoruz. İstanbul'daki vaka sayısı 8852, onu 853 vaka ile İzmir, 712 vaka ile Ankara, 584 vaka ile Konya, 410 vaka ile Kocaeli izliyor.

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