En çok koronavirüs vakası ve vefatı hangi illerimizde ?

Koronavirüsü en çok kayıp nerede var? "Bir ilimizde vaka görülmemişti, onda da dün 2 tane vaka görüldü. Tüm illerimizde vaka görüldüğünü artık biliyoruz. İstanbul'daki vaka sayısı 8852, onu 853 vaka ile İzmir, 712 vaka ile Ankara, 584 vaka ile Konya, 410 vaka ile Kocaeli izliyor.