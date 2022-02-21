Koronavirüs etkisiyle oluşan seller 400 can aldı

Araştırmacıların bildirdiğine göre sera gazlarının ve aerosol adı verilen küçük parçacıkların azalması, sağanak yağışları yoğunlaştıran atmosferik değişikliklere neden oldu. Ancak, rekor miktarda yağışın düştüğü 2020 yazında, meydana gelen seller nedeniyle Çin’de yüzlerce insan öldü ve milyonlarca insan tahliye edildi.