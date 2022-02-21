Koronavirüs etkisiyle oluşan seller 400 can aldı
Çinli araştırmacılar, Covid-19 pandemisi nedeniyle ilan edilen karantinaların, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlarda düşüşlere yol açarak iklimde ani değişikliklere neden olduğunu belirtti.
Bilim insanları, Covid-19 karantinaları nedeniyle emisyonlardaki hızlı düşüşün, 2020'de Çin'deki rekor yağışlarda kilit rol oynadığını açıkladı.
Araştırmacıların bildirdiğine göre sera gazlarının ve aerosol adı verilen küçük parçacıkların azalması, sağanak yağışları yoğunlaştıran atmosferik değişikliklere neden oldu. Ancak, rekor miktarda yağışın düştüğü 2020 yazında, meydana gelen seller nedeniyle Çin’de yüzlerce insan öldü ve milyonlarca insan tahliye edildi.
YAKLAŞIK 400 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Henan eyaletinde 17-23 Temmuz'daki şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Bazı şehirlerde yollar göle döndü. Eyalet başkenti Çengçou'da yıllık yağış ortalamasına neredeyse eşit bir şekilde metrekareye 600 milimetreden fazla yağmur yağdı. Olayda toplamda 398 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Bu kişilerin yüzde 95'inin Çengçou'da öldüğü bildirildi.
Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, emisyonlardaki azalmanın, aşırı yaz yağmurlarının Doğu Çin'in birçok yerinde 2020'de Haziran ve Temmuz'da şiddetli sel felaketlerinin yaklaşık üçte birine neden olduğunu aktardı.