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  3. 30 Mayıs 2020 13:05

Koronavirüs fiyatları değiştirdi! O ilçelerde evi olanlar yaşadı

Koronavirüs salgını sonrası gayrimenkul fiyatlarında değişiklikler yaşandı. Bazı ilçelere yönelik büyük talep oluştu. Talep sonrası fiyatlarda patlama yaşandı. İşte ilçe ilçe fiyatlarda son durum...

Koronavirüs fiyatları değiştirdi! O ilçelerde evi olanlar yaşadı

Koronavirüs salgını sonrası gayrimenkul fiyatlarında değişiklikler yaşandı. Bazı ilçelere yönelik büyük talep oluştu. Talep sonrası fiyatlarda patlama yaşandı. İşte ilçe ilçe fiyatlarda son durum...

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Koronavirüs fiyatları değiştirdi! O ilçelerde evi olanlar yaşadı

İlçe Adı: Esenyurt Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.237 Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.487 Değişim Oranı (Yüzde): 11

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Koronavirüs fiyatları değiştirdi! O ilçelerde evi olanlar yaşadı

İlçe Adı: Arnavutköy Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.352 Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.489 Değişim Oranı (Yüzde): 6

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Koronavirüs fiyatları değiştirdi! O ilçelerde evi olanlar yaşadı

İlçe Adı: Beylikdüzü Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.392 Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.679 Değişim Oranı (Yüzde): 12

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