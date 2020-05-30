Koronavirüs fiyatları değiştirdi! O ilçelerde evi olanlar yaşadı
Koronavirüs salgını sonrası gayrimenkul fiyatlarında değişiklikler yaşandı. Bazı ilçelere yönelik büyük talep oluştu. Talep sonrası fiyatlarda patlama yaşandı. İşte ilçe ilçe fiyatlarda son durum...
Koronavirüs salgını sonrası gayrimenkul fiyatlarında değişiklikler yaşandı. Bazı ilçelere yönelik büyük talep oluştu. Talep sonrası fiyatlarda patlama yaşandı. İşte ilçe ilçe fiyatlarda son durum...
İlçe Adı: Esenyurt Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.237 Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.487 Değişim Oranı (Yüzde): 11
İlçe Adı: Arnavutköy Salgın Öncesi Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.352 Salgın Sonrası Birim Fiyat (TL/metrekare): 2.489 Değişim Oranı (Yüzde): 6