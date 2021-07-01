Koronavirüs geçirenler için dikkat çeken aşı açıklaması

'COVID-19 GEÇİRENLERDE İKİ DOZ CORONAVAC YETERLİ'

Prof. Dr. Yavuz, Covid-19 geçirenlerde, tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara da etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini kaydederek, "İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virusle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür. Ek olarak tek doz viral vektör aşısı uygulanmış kişilerde 2'nci doz olarak mRNA aşısı uygulanması şeklinde yapılan heterolog aşılamaların son derece iyi nötralizan antikor 'ab' yanıtı oluşturduğu da gösterilmiştir. Bu verilerle ve delta varyantının aşıdan kaçma potansiyeli de dikkate alındığında iki doz CoronaVac aşısı yapılmış sağlık çalışanları, 65 yaş ve bağışıklığı baskılanmış bireylere, son CoronaVac aşısından sonraki 3-6'ncı aylarda bir doz mRNA rapel aşısı yapılması en akılcı yaklaşımdır. İkinci dozun bir katkısı yok. Covid-19 geçirenlerde iki doz CoronaVac da yeterli bağışık yanıt oluşturuyor. 2 doz mRNA aşısı olanlarda oldukça yüksek seviyede nötralizan 'ab' oluştuğu için, aşıdan sonraki ilk 9-12 ayda ek doz önerilmiyor. 9-12 aydan sonraysa, devam eden çalışma sonuçlarına göre karar verilecek" dedi.