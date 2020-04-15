Koronavirüs gölgesinde seçim
Koronavirüs salgını nedeniyle 225 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de, parlamento seçimleri için halk sandık başına gidiyor.
Güney Kore, corona virüs (Covid-19) salgınının ortasında parlamento seçimleri için sandık başına gitti.
Oy verme işlemleri sıkı tedbirler altında gerçekleşti. Seçimlere katılımsa beklenenden yüksek.
Oy kullanmaya gelen seçmenlerin, girişte ateşleri ölçüldü.
Kuyrukta güvenli mesafe kuralına uyulması için yere bir metre aralıklarla uyarılar yapıştırıldı.