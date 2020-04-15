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  3. 15 Nisan 2020 09:44

Koronavirüs gölgesinde seçim

Koronavirüs salgını nedeniyle 225 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de, parlamento seçimleri için halk sandık başına gidiyor.

Koronavirüs gölgesinde seçim

Güney Kore, corona virüs (Covid-19) salgınının ortasında parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Oy verme işlemleri sıkı tedbirler altında gerçekleşti. Seçimlere katılımsa beklenenden yüksek.

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Koronavirüs gölgesinde seçim

Oy kullanmaya gelen seçmenlerin, girişte ateşleri ölçüldü.

Kuyrukta güvenli mesafe kuralına uyulması için yere bir metre aralıklarla uyarılar yapıştırıldı.

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Koronavirüs gölgesinde seçim

Seçmenler tek kullanımlık eldivenlerle oy kullandı.

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Koronavirüs gölgesinde seçim

Evinde kendisini karantinaya alan seçmenler, belli saatler arasında, daha sıkı tedbirler altında sandığa gidiyor.

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