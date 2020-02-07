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  3. 07 Şubat 2020 15:00

Koronavirüs gölgesinde toplu nikah töreni

Dünyanın dört bir yanından Güney Kore'nin başkenti Seul'a gelen 6 bin çift, düzenlenen toplu nikah töreniyle dünyaevine girdi. Törene katılanların koronavirüsüne karşı maskeyle önlem olduğu görüldü.

Koronavirüs gölgesinde toplu nikah töreni

Güney Kore'de Moon tarikatı, yine toplu bir düğüne imza attı. 6 bin çiftin toplu evlendirildiği düğün, başkent Seul'un Gapyeong kentinde düzenlendi.

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Koronavirüs gölgesinde toplu nikah töreni

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü salgının oluşturduğu korku ve endişe içerisinde gerçekleştirilen düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çiftler törenin yapılacağı yere kontrol edilerek alındı ve çiftlere maskeler dağıtıldı.

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Koronavirüs gölgesinde toplu nikah töreni

Moon Tarikatı, 1954 yılında Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan rahip Sun Myung Moon ve eşi Hak Ja Han Moon tarafından kuruldu. Moon, İsa’nın kendisine gözükerek onu mesih seçtiğini iddia ediyordu.

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Koronavirüs gölgesinde toplu nikah töreni

Toplu düğün organizasyonlarına 1960'lı yıllarda başlayan Moon, vefat ettiği 2012 yılına kadar her yıl toplu nikah törenleri düzenledi. Moon'un eşi Hak Ja Han, düğün töreni organizasyonlarını 2013 yılından bu yana sürdürüyor.

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