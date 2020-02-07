Koronavirüs gölgesinde toplu nikah töreni

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü salgının oluşturduğu korku ve endişe içerisinde gerçekleştirilen düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çiftler törenin yapılacağı yere kontrol edilerek alındı ve çiftlere maskeler dağıtıldı.

